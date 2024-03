Netflix levará experiências de Stranger Things ao Shopping Eldorado, em SP

O evento já passou por cidades como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres.

Espaço, como 2.280 metros quadrados, terá cenários marcantes da série, além de aventuras desenvolvidas em parceria com os criadores da produção.

Os ingressos custarão a partir de R$ 60. Não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos — e qualquer pessoa com menos de 14 anos deverá estar acompanhada de um adulto.

A pré-venda começa na próxima terça-feira (19), para os cadastrados na lista de espera, no site do evento. As vendas gerais começarão na quarta-feira (20), também pelo site Stranger Things Experience São Paulo.