Starlink: quem é a empresa do bilionário Elon Musk que acumula polêmicas

Jornais chegaram a noticiar, de forma incorreta, que o governo brasileiro estaria suspendendo os contratos firmados com a empresa de telecomunicações. Um procurador do Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão de contratos do governo federal com a Starlink, mas isso não significa que os contratos tenham sido cancelados. Segundo o Estadão, os contratos da operadora de internet via satélites com órgãos públicos no Brasil brasileiros costumam ser feitos com representantes regionais da Space X, empresa detentora da rede de satélites Starlink.

Em fevereiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou o fornecimento dos serviços da empresa do bilionário no país. Mas, para isso, desregulamentou em decreto oficial os serviços de internet via satélite, quase todos fornecidos pela estatal ARSAT.

A Ucrânia também acusa a Rússia de utilizar a tecnologia de forma ilegal, roubando antenas em áreas ocupadas pelo inimigo durante a guerra. A denúncia passou a ser investigada pelos deputados dos Estados Unidos, que questionam como a Starlink faz para impedir o sinal em locais não autorizados.

Afinal, o que é a Starlink?

É uma empresa de telecomunicações espaciais fundada por Elon Musk, CEO da SpaceX. Seu objetivo é fornecer acesso à internet de alta velocidade em áreas remotas do mundo, onde as infraestruturas de telecomunicações tradicionais são limitadas ou inexistentes.

O valor de mercado atual, de acordo com a Coinbase, é de US$ 34,61 milhões (R$ 174 milhões). A receita da empresa em 2022, segundo o The Wall Street Journal, foi de U$ 1,4 bilhão (R$ 7,13 bilhões em cotação atual) e conta com cerca de 2,6 milhões de clientes.