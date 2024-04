Equidade na publicidade: 'Não houve retrocesso porque não houve avanço'

Apesar da segunda edição do Web Summit Rio ter batido recordes de participação feminina (a organização anunciou que 47,5% dos participantes e 39% dos palestrantes do festiva foram mulheres), equidade de gênero foi tema de poucos debates nos 7 palcos do evento.

Um dos painéis que abordou o assunto foi "Criatividade é uma meritocracia: mito ou realidade?", que reuniu Camila Moletta, cofundadora da More Grls; Mariana Santos, sócia da produtora Jubarte e Felipe Silva, fundador da agência Gana.

Grande parte das empresas afirma inovar em seus negócios, mas por que essa inovação não inclui DE&I (sigla para diversidade, equidade e inclusão)? Por que é tão difícil montar equipes diversas? Para Felipe, o discurso está muito longe de prática.