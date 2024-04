Com Alckmin e Fávaro, Agrishow parabeniza governo um ano após "desconvite"

A meta do ministro Paulo Vieira [da Agricultura Familiar] é elevar de 18% para 75% a mecanização na agricultura familiar. Temos mais 250 mil agricultores familiares e pouco mais de 1800 fabricantes dos mais variados tipos de bens no mercado nacional. Juntos podemos promover o progresso econômico e social em todas as regiões.

João Carlos Marchesan, presidente da Agrishow 2024

Desconvite em 2023

No ano passado, Fávaro se envolveu em uma saia justa. Por causa da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Agricultura do governo Lula afirmou ter sido "desconvidado" da abertura do evento e aconselhado a ir somente no segundo dia. Os organizadores da feira afirmaram que foi apenas um alerta para evitar constrangimentos.

Na ocasião, o ministro Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, classificou o gesto como uma "descortesia". Pimenta chegou a afirmar que o Banco do Brasil, um dos patrocinadores do evento, retiraria o apoio à feira, o que acabou não acontecendo.

Por causa do impasse, a abertura do evento de 2023 acabou cancelada. Neste ano, a festa foi realizada um dia antes da abertura oficial do evento para o público e restrita a autoridades e imprensa.

Tarcísio e Bolsonaro

Enquanto os representantes do governo Lula participaram da abertura da Agrishow, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou para comparecer somente na segunda-feira (29). Neste domingo (28), Bolsonaro foi a uma carreata em Ribeirão Preto (SP) com outros políticos, inclusive o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).