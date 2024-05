Outback Steakhouse acrescenta 3 lançamentos ao cardápio

A Ribs Catupiry, que custará R$129,90, é a tradicional costela da rede coberta com uma camada de queijo catupiry

A nova sobremesa é o KitKat Thunder & S'mores, que sairá por R$46,90: um brownie de chocolate com noz pecan feito com cookie coberto com pasta de KitKat, marshmallows, sorvete sabor baunilha e calda de chocolate.

Segundo a rede, os pratos clássicos que ganharam uma releitura são os três produtos mais vendidos no Outback. Em 2022, foram vendidas mais de 5 mil toneladas de costela; mais de 2 mil toneladas de cebola e mais de 130 toneladas de chocolate.