Splash lança newsletter sobre o universo k-pop

O principal tema da edição de estreia é a polêmica em torno da demissão de Min Hee-jin, CEO da Ador, empresa por trás do NewJeans, um dos principais grupos musicais do movimento.

Além de bastidores do k-pop, a newsletter também traz os principais lançamentos musicais, filmes e séries e tem um espaço para a interatividade com os assinantes.

Universo K-Pop é a terceira newsletter lançada por Splash neste mês.

No começo de maio, foi lançado o boletim Shows e Festivais, com notícias sobre os principais eventos musicais do momento e anúncios do que está por vir.

O texto e a curadoria são do jornalista José Norberto Flesch, conhecido como "o cara que anuncia shows". A newsletter chega gratuitamente aos inscritos toda quarta. Increva-se aqui.

Outro lançamento recente é a newsletter Dicas de Filmes e Séries, enviada todas as quintas. O boletim traz os principais lançamentos do momento, conteúdos que estão bombando nas redes e dicas de pérolas escondidas no catálogo das plataformas.