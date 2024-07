Haddad: Projeto para renegociar dívidas estaduais precisa ser revisado

Haddad recorda que governo já recompensou os estados em 2023. Ele afirma que o desembolso bilionário, realizado em março do ano passado, foi necessário para compensar o "calote" deixado pelo governo anterior ao isentar a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre os combustíveis.

Em março do ano passado, aceitamos pagar R$ 27 bilhões aos governadores pelo calote decorrente da isenção do ICMS sobre o preço da gasolina. Eles baixaram, artificialmente, os preços com o dinheiro dos estados.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Paciência com o Fiscal

Haddad defendeu o plano do governo federal para acertar as contas do país, o qual vem sendo objeto de desconfiança. Disse que as linhas gerais do plano de "ajustar o fiscal", estabelecidas logo que foi indicado como ministro, estão sendo cumpridas.

Do ponto de vista fiscal, o Brasil sofreu com duas pandemias. Uma, a pandemia propriamente dita, e outra, a eleição de 2022. Teve calote, passaram a mão no dinheiro dos governadores, abriram o cofre do Tesouro para pagar benefícios. É uma confusão fiscal que vamos ter paciência para colocar em ordem.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Desoneração

O ministro defendeu o fim da desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia. Ele cita estudos, avalia que o benefício não foi efetivo e apenas retirou mais de R$ 150 bilhões dos cofres públicos. "O ponto de vista da Fazenda é acabar com a desoneração. Essa política, que dura mais de 10 anos, não funcionou", disse ele.