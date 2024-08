Voepass: quem teve casa atingida também tem direito à indenização?

A ideia de prejuízo é a mais ampla possível, desde construção de casa à demora de indenização. Luca Gianotti, advogado

Além disso, o advogado afirma que tanto as vítimas como outros afetados pelo acidente são vistos como consumidores pela legislação e têm seus direitos.

De quem é a responsabilidade

Responsabilidade da Voepass é clara, diz Santos. "A responsabilidade da companhia é objetiva, ou seja, os danos morais e materiais devem ser indenizados independentemente de culpa da transportadora aérea", diz a advogada.

Mas a responsabilidade também é compartilhada e todos que estavam na cadeia de serviço são solidariamente responsáveis, desde a companhia aérea e o fabricante do avião até a agência de viagem que intermediou o serviço de transporte aéreo, pelo menos até conclusão da apuração do que ocorreu no acidente. Investigadores devem ouvir depoimento de representantes da Voepass e responsáveis pela manutenção da aeronave para verificar se houve prevaricação ou negligência na manutenção da aeronave.

No geral, as companhias aéreas devem liberar o seguro obrigatório, o Reta (Seguro de Responsabilidade Civil por Danos Pessoais e Materiais em Caso de Acidente Aéreo). Essa indenização é obrigatória e semelhante ao DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre). Sua contratação é de responsabilidade do operador da aeronave e o seguro é pago independente da culpa do transportador.