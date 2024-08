McDia Feliz espera superar recorde de arrecadação de 2023

Neste ano, a cada Big Mac vendido, R$ 1 será destinado para um fundo criado pela Arcos Dorados (empresa dona da franquia do McDonald's no Brasil). O fundo gerencia ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul, que sofreu com as enchentes em maio deste ano

Ao todo, o Instituto Ronald McDonald, por meio do McDia Feliz, já apoiou quase 2 mil projetos de mais de 100 instituições que atuam com oncologia pediátrica de todo o país.

Este ano, a ação apoiará 80 projetos de 51 instituições, escolhidos a partir de uma seleção feita por um edital. Há também uma prestação de contas e uma auditoria externa que aprova os números da ação.

Em 2022 tivemos a retomada do McDia Feliz após a pandemia. No ano passado, ultrapassamos os níveis pré-pandêmicos. Agora, nossa expectativa é superar esse recorde, ainda mais contando com 30 mil voluntários e a ampliação de canais de venda.

Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald

Além do site, as pessoas também podem comprar seus vouchers (que são válidos apenas para o dia 24 de agosto) em lojas da RiHappy e da PBKids.

O Instituto Ronald McDonald também tem buscado unir pessoas e empresas que queiram apadrinhar outras causas e outras ONGs com sanduíches. A campanha conta com o apoio de empresas como Coca-Cola, Marfrig, BRF, R1 Grupo, Mais!, Thomas Greg do Brasil, Ticket, Indico, ABFM e Flex Interativa.