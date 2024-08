Presidente da Caixa diz que bets não concorrem com loterias

A Caixa está investindo no mercado de apostas como um todo. Isso inclui loterias, apostas online e outros produtos. Vasconcelos diz que ainda não há um grande investimento para começar a operação com as bets, e que esse valor virá junto com o início da operação.

A expectativa da Caixa é que as casas de apostas online, assim como novas frentes da Caixa, representem 50% da arrecadação atual das loterias tradicionais. A estimativa é de atingir esse patamar quando o segmento estiver maduro dentro da empresa.

O mercado do Brasil tende a crescer muito nesse segmento e o banco quer estar presente. A Caixa será um dos principais players nesse segmento.

Carlos Vieira, presidente da Caixa

Vieira diz que os jogos estão ligados à convivência em sociedade. Segundo o presidente, o surgimento das bets criou uma nova dinâmica, e que não há uma concorrência direta com as loterias da Caixa. Segundo o executivo, são propostas diferentes dentro do universo de jogos.

A Caixa diz que terá responsabilidade com o apostador. Lucíola Vasconcelos, diretora-presidente da Caixas Loterias, afirma que a empresa tem certificação de jogo responsável e que vão continuar com foco no apostador. Segundo ela, haverá condições, alertas e orientações a quem for jogar na bet da Caixa.

A entrada no mercado de bets trará um novo público para a Caixa. Hoje o perfil de consumidor das loterias é de pessoas acima de 45 anos, enquanto o de bets é de brasileiros com menos de 35 anos.