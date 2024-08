Transição no BC deve ser suave independente do sucessor, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto disse que quer fazer uma "transição suave" do comando do BC, independente de quem seja seu sucessor.

O que ele disse

Campos Neto disse que é preciso dar continuidade ao trabalho com seu sucessor, "independente se pensa igual". "Faz parte do amadurecimento institucional que o Brasil precisa. Quero fazer uma transição suave e estarei à disposição", disse Campos Neto durante a 25ª Conferência Anual do Banco Santander. Nesta terça-feira (27), o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse na mesma conferência que a indicação do novo presidente do Banco Central deve ocorrer entre o final do mês de agosto e o início do mês de setembro.

Antecipar o nome do governo para o BC é positivo. Campos Neto disse que, como seu mandato vai até dia 31 de dezembro, e o próximo presidente do BC precisa ser sabatinado pelo Senado, ele entende que antecipar a indicação do nome é algo positivo.