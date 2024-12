Governos bloqueiam R$ 10,5 bi de aéreas e colocam voos em risco mundo afora

Governos de vários países mantêm bloqueio de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 10,5 bilhões) de companhias aéreas. As informações são da Iata (International Air Transport Association, ou Associação Internacional de Transportes Aéreos).

Paquistão lidera, Bolívia preocupa

Embora tenha diminuído o valor bloqueado durante 2024, o Paquistão se manteve no topo da lista, com US$ 311 milhões (R$ 1,9 bilhão) bloqueados. Segundo a Iata, o principal problema das aéreas em reaver o dinheiro retido no país se concentra no sistema de auditoria dos gastos e em isenção de impostos, que estão atrasando o processamento.

A Bolívia se mostrou como uma nova preocupação, com US$ 42 milhões bloqueados (R$ 260 milhões) recentemente. Uma queda na quantidade de moeda estrangeira no país seria o principal motivo para isso.