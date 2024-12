Há 65 anos, desastre aéreo de Ramos chocava o país; só o piloto sobreviveu

No dia 22 de dezembro de 1959, um avião da extinta Vasp chegava para o pouso no Rio de Janeiro, mas, perto da pista, foi atingida por uma aeronave de treinamento da FAB (Força Aérea Brasileira).

Com o impacto, a queda, levando à morte dezenas de pessoas, incluindo outras que estavam no solo, no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Apenas uma pessoa sobreviveu: o militar que passava por treinamento naquele momento.

O voo

Na tarde daquele dia, um Vickers Viscount da Vasp se preparava para pousar no aeroporto do Galeão, na capital fluminense, como ocorria com várias aeronaves diversas vezes ao dia. De matrícula PP-SRG, ela havia partido de Brasília, capital que sequer havia sido inaugurada ainda por Juscelino Kubitschek.