Modelo de avião Embraer que caiu no Cazaquistão é o mesmo da presidência

A aeronave ainda registra outros acidentes com vítimas, mas não ligadas ao voo. Em uma das situações, uma pessoa se jogou no motor de um E190 enquanto ele ainda estava em funcionamento. Em outra, o avião atingiu alguém que estava na pista no momento da decolagem.

Um terceiro caso também registra mortes, mas sem ligação com o voo ou com a aeronave. Dois homens tentaram sequestrar um E190 durante o voo, mas acabaram dominados pelos passageiros e acabaram morrendo depois no hospital em decorrência dos ferimentos.

O avião que caiu

O E190 que caiu neste dia 25 começou a voar comercialmente em 2013. Operado inicialmente pela própria Azerbaijan Airlines, voou por quase seis anos pela Buta Airways antes de voltar às mãos da companhia azerbaijana, segundo sites de registro de frotas de empresas aéreas.

O avião voava com a matrícula 4K-AZ65, e havia realizado cerca de 60 voos nos últimos 10 dias. De acordo com plataformas de rastreio de voos, a aeronave iniciou a rota normalmente, mas o sinal foi perdido após alguns minutos no ar.

Os dados do final da trajetória oscilavam bastante, mostrando uma inconsistência no voo. Antes da queda, a aeronave ainda teria feito diversas curvas antes de tocar o solo.