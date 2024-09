Apesar do PIB, Bolsa fecha em queda e dólar sobe com dados dos EUA

O primeiro índice, o de gerentes de compras industrial dos Estados Unidos, da S&P Global, caiu de 49,6 em julho para 47,9 em agosto. Analistas esperavam 48. O segundo, o Índice de Gerentes de Compras do "Institute for Supply Management" teve uma leve alta em agosto, atingindo 47,2 pontos. Mas o resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que previa elevação para 47,5 pontos. Além disso, os investimentos em construção no país mostraram um desempenho negativo em julho, com uma queda de 0,3% em relação ao mês anterior, contrariando as previsões.

Isso afastou os investidores da Bolsa aqui e aumentou a procura pela moeda americana. "Os investidores acabaram indo para ativos de menor risco, ou seja, dólar e ouro", diz Ariane Benedito, economista especialista em mercados de capitais. O Projeto de Lei Orçamentária Anual, detalhado ontem, também desanimou os investidores, segundo ela, pois prevê mais gastos do governo.

Ferro na China

Outra notícia que fez o Ibovespa cair foi a queda do preço do minério de ferro, que teve nesta terça-feira sua maior baixa diária em quase dois anos. Na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), na China, o minério encerrou as negociações do dia com perda de 4,74%, a 703,5 yuans (US$ 98,87) a tonelada, registrando sua maior queda desde 31 de outubro de 2022.

Tudo porque a atividade industrial da China caiu para o menor patamar em seis meses, de acordo com uma pesquisa oficial. E os preços de novos imóveis no país subiram em ritmo mais lento em agosto, já que o setor imobiliário ainda não mostra recuperação após uma série de políticas de apoio.

Mesmo assim, houve um pico nos volumes de embarque de minério de ferro brasileiro para o país. A quantidade saltou 39% em relação à semana anterior, marcando seu maior embarque semanal desde 2019. Com muita oferta de ferro e pouca demanda, os valores desabaram.