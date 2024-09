Comercial da Brastemp pede que consumidores ‘abram a cabeça’

Em uma das suas maiores iniciativas publicitárias dos últimos anos, a Brastemp acaba de lançar uma campanha que pede que os consumidores brasileiros 'abram a cabeça'.

O que aconteceu

A campanha criada pela agência DM9 celebra um ano da nova assinatura da marca, 'É outro mundo'.

O objetivo da ação é fazer reflexões sobre comportamentos cotidianos, como, por exemplo, as receitas que as pessoas veem no celular e nunca colocam em prática.