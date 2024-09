Já foi mais alcoólico do que cerveja: as curiosidades do Biotônico Fontoura

Receita popular prometia potencializar os efeitos do Biotônico Fontoura. Além do fortificante, a receita levava ainda ovos de pata e leite condensado. Até hoje, a receita é chamada de "mistura mágica" por gerações das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Jeca Tatuzinho, personagem criado por Monteiro Lobato Imagem: Divulgação/Site oficial de Monteiro Lobato

História recente tem alteração na fórmula e mais produtos

Decisão da Anvisa fez com que fórmula original do produto fosse alterada. Em abril de 2001, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a presença de álcool etílico em tônicos e fortificantes, entre eles o Biotônico Fontoura. Segundo a Anvisa, a medida tinha como objetivo "eliminar a exposição de crianças ao etanol". Além de eventuais efeitos a curto prazo, como o aumento no número de batimentos cardíacos, dor de cabeça e náuseas, estudos que basearam a decisão indicavam que crianças que consumiam tônicos com teor de etanol acima de 4,5% por um período prolongado apresentavam maior tendência à dependência do álcool na vida adulta.

O antigo teor alcoólico de 9,5% do Biotônico Fontoura era maior do que o da cerveja e comparável ao do vinho, segundo um parecer do Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio) de 1995. O órgão indicava risco de embriaguez, dependendo da quantidade ingerida.

Família do Biotônico Fontoura cresceu e conta com mais opções de produtos. Atualmente, além do produto na forma líquida nos sabores original, morango e uva, é possível encontrar também o suplemento em pó, nos sabores chocolate e baunilha; e em comprimidos mastigáveis, disponíveis nas versões morango e tutti-frutti. Na opção em pó, o ingrediente em maior concentração é o açúcar.