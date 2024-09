7 de setembro é feriado ou ponto facultativo? Saiba quem pode folgar

O dia 7 de setembro, que comemora a Independência do Brasil, é considerado um feriado de acordo com o calendário oficial do governo federal federal.

Quem pode folgar no dia 7 de setembro?

Em 2024, as comemorações da Independência caem em um sábado. Por mais que seja um dia comum de folga dos trabalhadores, o sábado é considerado um dia normal de trabalho. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) considera a jornada de trabalho como de seis dias na semana com 44 horas no total. Isso dá oito horas de trabalho de segunda a sexta-feira e quatro horas aos sábados.

Visto isso, é possível que o trabalhador tenha folga quando o feriado cair no sábado. Caso contrário, o empregado deve ser recompensado com remuneração em dobro pelas horas trabalhadas no feriado.