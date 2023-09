Sábado é dia útil? Posso não trabalhar? Veja o que diz a lei

Sábado é dia útil de trabalho, segundo a lei. E o trabalhador pode inclusive receber seu salário neste dia, sem esperar até a segunda-feira.

O que diz a lei?

Sábado é considerado um dia normal de trabalho. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) considera a jornada de trabalho como de seis dias na semana com 44 horas no total. Isso dá oito horas de trabalho de segunda a sexta-feira e quatro horas aos sábados.