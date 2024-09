Barcos que custam mais de R$ 15 milhões parecem casas e naves espaciais

O principal lançamento do estaleiro Azimut é o Fly 56, que pode chegar a 17 metros de comprimento e tem a mesma decoração de uma casa de luxo. Em conceito aberto, sala, cozinha, sala de jantar e a popa são integrados em um único espaço. Traz detalhes em carvalho escovado e bronze fosco.

Tem também um lounge de proa com espreguiçadeiras de recostos reclináveis e sofás. Os estofados são revestidos com bouclé, com textura que lembra uma toalha felpuda, uma tendência no exterior.

O preço do modelo de entrada é R$ 15 milhões. Com capacidade para 12 pessoas, tem três cabines e dois banheiros, a embarcação alcança até 31 nós de velocidade -- cerca de 57km/h.

Interior do Azimuth Fly 56 é em estilo conceito aberto, com sala, cozinha, sala de jantar e popa integrados Imagem: Divulgação

Azimut 62

Azimuth 62 tem 19 metros de comprimento e área útil de 156m² Imagem: Divulgação

Praticamente uma casa sobre o mar. São 19 metros de comprimento e uma área útil equivalente a qualquer moradia de 156m². O Azimut 62 tem móveis exclusivos feitos à mão por artesãos italianos e design assinado por Achille Salvagni.

A embarcação tem três cabines e três banheiros. Os lounges externos podem ser personalizados, mas só a versão de entrada já vem com couro italiano, mármore, madeiras e cristal.

A versão brasileira tem ampla praça de popa, como se fosse uma grande varanda com mesa para refeições com vista para o mar, integrada com a cozinha e, na sequência, com o living principal.

O preço inicial da embarcação é de R$ 17,5 milhões, podendo haver alterações se o cliente desejar outras configurações.