Bolsa oscila e dólar sobe. O que está acontecendo?

Os dados de investimentos estrangeiros atestam isso, diz a economista. O Brasil teve déficit em transações correntes maior do que o esperado e investimentos diretos abaixo da previsão. As transações correntes registram a transferências de bens, serviços e as doações recebidas pelo país.

O déficit atingiu US$ 6,589 bilhões em agosto, com perdas acumuladas em 12 meses equivalentes a 1,75% do Produto Interno Bruto. Em agosto do ano passado as transações correntes haviam ficado negativas em US$ 969 milhões. As projeções eram de US$ 5,25 bilhões em agosto.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$ 6,104 bilhões. A expectativa era de US$ 7,5 bilhões. Os investimentos diretos no ano até agosto somam US$ 51,169 bilhões.

Contudo, a dinâmica da conta corrente de curto prazo continua benigna, segundo uma análise do Goldman Sachs. "O grande superávit comercial e a taxa de câmbio efetiva real competitiva, devem mitigar o impacto da demanda externa mais fraca. No entanto, um ajuste fiscal profundo para reduzir a poupança altamente negativa do setor público continua sendo essencial, em nossa visão, para permitir um ajuste estrutural permanente da conta corrente e criar espaço para uma retomada do investimento sem piorar o saldo externo", publicou o banco americano.

Inflação

Aqui, a inflação perdeu força, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15). O índice, que é uma prévia da alta de preços de setembro, teve alta de 0,13%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Anteriormente, a variação havia sido de 0,19% dos preços em agosto. O índice acumula alta de 4,12% nos últimos 12 meses.