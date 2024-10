Petrobras dispara com tensão no Oriente Médio; Bolsa e dólar sobem

A Bolsa de Valores de São Paulo operava nesta terça-feira (30) em alta com a disparada dos preços do petróleo e consequente valorização da Petrobras (PETR3 e PETR4). Depois de 14h30, o Ibovespa que chegou a subir mais de 1%, agora perdia força, marcando valorização de 0,64%, indo a 132.660 pontos.

O dólar voltou a subir, e tem alta de 0,45%, indo a R$ 5,472. O dólar turismo ia a R$ 5,68.

O que está acontecendo?

Os preços do petróleo dispararam. Às 14h, a alta no combustível chegou a superar os 5%. Os preços futuros do barril do tipo Brent (o da Petrobras) saltavam 4,53%, para US$ 74,95. O tipo WTI (dos EUA) subia 4,75%, indo a US$ 71,41 o barril. A alta já era sentida desde a manhã.