Petróleo dispara com ataque do Irã a Israel

Os preços internacionais do petróleo dispararam mais de 4,5% por volta das 14h, com ataque do Irã a Israel. Com isso, as ações da Petrobras também estão em alta.

O que aconteceu

Os preços futuros do petróleo tipo brent estão em alta de 4,55%, a US$ 75, por volta das 14h. A alta já era sentida desde a manhã. O barril do tipo Brent saltou 2,65% pela manhã, para US$ 73,60.

Os papéis PETR3 subiam 2,78%, a R$ 40,33, e PETR4 tinha alta de 3,39%, a R$ 37,22. A Bolsa subia 1,09% no mesmo horário, com o Ibovespa indo para 133.249 pontos. Os ativos da petroleira têm peso de 11,86% no Ibovespa.