Dólar passa de R4 5,70 e Bolsa tem instabilidades com déficit dos EUA

O déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024. No ano passado, estava em 6,2%. As receitas adicionais não compensaram o forte aumento dos custos do serviço da dívida durante um período de juros elevados.

Desta maneira, a dívida chegou a US$ 1,833 trilhão em 30 de setembro — 8% a mais que no ano anterior. O déficit é o terceiro maior na história dos Estados Unidos, depois dos de 2020 e 2021, devido à crise da pandemia de covid-19, informou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (18).

Esse déficit influencia a cotação do dólar no mundo todo, e no Brasil também. "Quando o governo dos EUA aumenta seu déficit, ele geralmente emite mais títulos da dívida pública, os Treasuries. Esses títulos são considerados ativos seguros, e investidores de todo o mundo os compram, principalmente em tempos de incerteza. Isso aumenta a demanda por dólares, pois esses títulos são emitidos e pagos em dólar, elevando seu valor de forma global", explica Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Há também o "risco Trump". "O aumento do clima de incerteza em relação ao conflito no Oriente Médio e uma eventual vitória do candidato Republicano à presidência dos EUA, ajudam a fortalecer o dólar", diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

Os conflitos geopolíticos também atrapalham. "Globalmente, as tensões geopolíticas continuam: avanço russo na Ucrânia, movimentação militar chinesa em torno de Taiwan, e o conflito entre Israel e o Hezbollah, após o ataque de 7 de outubro de 2023", diz Gusmão.

Cotação afeta Bolsa

O aumento do risco fiscal nos Estados Unidos pode levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a aumentar as taxas de juros. O objetivo seria conter a inflação. "Juros mais altos nos EUA tornam o dólar mais atraente para investidores que buscam retornos melhores. Isso aumenta a entrada de capital estrangeiro lá e também aumenta a demanda por dólares no mundo", diz Gusmão.