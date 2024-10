Bolsa cai e dólar sobe com mercado ansioso por corte de gastos

Mas hoje é o último dia útil do mês. "Então temos aquela disputa pela formação da taxa Ptax. Lembrando que nas horas cheias (10h, 11h, 12h e 13h) provavelmente a moeda deve apresentar uma volatilidade um pouco maior do que estamos vendo ao longo da semana", explica Marcio Riauba, gerente de operações da StoneX Banco de Câmbio. A Ptax é a taxa de referência média diária do dólar, calculada pelo Banco Central, e, como diz o nome, é referência para reajustes de diversos contratos cambiais.

Indicadores internacionais

Nos Estados Unidos, o custo de vida aumentou ligeiramente em setembro e se aproximou da meta do Fed. Conforme divulgou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira, o índice de preços de despesas de consumo pessoal (Personal Consumption Expenditures, ou PCE, na sigla em inglês) teve aumento ajustado sazonalmente de 0,2% no mês, com a taxa de inflação de 12 meses em 2,1%, ambos em linha com as estimativas do mercado.

Esse dado é importante porque o Fed usa a leitura do PCE como seu principal indicador de inflação. A meta do Fed é uma inflação anual de 2%, nível que não é alcançado desde fevereiro de 2021. Isso até permite ao Fed um corte mais agressivo de juros na semana que vem. Mas o mercado aposta em uma baixa mais suave.

No Japão, o banco central local (BoJ) manteve o juro em 0,25%. A manutenção dos juros japoneses era amplamente esperada, mas os analistas acreditam que as taxas serão novamente elevadas nos próximos meses, assim que eleição americana passar e a economia do país se estabilizar.

Quanto maiores os juros no Japão, pior para o Brasil. Isso por conta das operações de "carry trade". Os investidores emprestam dinheiro no país oriental a juros baixos e investem aqui, onde as taxas são altas, para lucrar com a diferença. A economia brasileira se beneficia com isso, já que a entrada de dólares aqui ajuda na valorização do real.