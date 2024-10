O que é o chamado 'Trump Trade' que faz o dólar subir?

De 14 de outubro até a terça-feira (29), quando o dólar subiu ao maior valor desde março de 2021, a moeda americana já acumula avanço de 3,13% sobre o real. O valor passou de R$ 5,604 para R$ 5,780, segundo a Austin Rating.

O que aconteceu

Foi a partir daquele dia que a diferença entre Kamala Harris e Donald Trump nas pesquisas eleitorais passou a se estreitar. Conforme o 'The New York Times', Kamala tinha 50% da preferência enquanto Trump ficava com 47%. Mas nos levantamentos seguintes, ela começou a cair e Trump, a subir. Desde 21 de outubro, os números se estabilizaram: Harris com 49% e Trump com 48%.

Essa subida do ex-presidente dos Estados Unidos nas pesquisas tem feito o dólar subir no mundo todo. E esse fenômeno o mercado batizou de "Trump Trade". O índice DXY, que mede a variação do dólar frente a seis moedas, subiu 2%. Passou de 102,89 para mais de 104,03 pontos.