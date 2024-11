Consumo de álcool custa R$ 19 bi por ano aos cofres públicos, diz Fiocruz

Alíquota nacional abre espaço para reduzir o consumo e mortes. "Quando você consegue reduzir em 20% o consumo sem gerar perda de receita, significa reduzir de 15 mil a 20 mil mortes por ano no Brasil", avalia o diretor da Vital Strategies ao prever sucesso com o encarecimento dos produtos com o Imposto Seletivo, que prevê cobrança adicional ao consumidor final das bebidas.

A gente vai poder ver o impacto potencial que cada uma dessas alíquotas vai ter em termos de redução de custos e de mortes prematuras para subsidiar uma melhor discussão sobre a efetividade dessa questão.

Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz

"Imposto do Pecado" vai atingir também outras categorias. Além das bebidas alcoólicas, serão tributados com o chamado Imposto Seletivo veículos, as embarcações e aeronaves, produtos ligados ao fumo, bebidas açucaradas, bens minerais extraídos, apostas e loterias e fantasy games. As alíquotas extras, no entanto, ainda não foram determinadas.

Cenário é comparado com o combate ao tabagismo. Segundo Pedro de Paula, a adoção de estratégias para inibir o consumo de bebidas alcoólicas também traria resultados positivos, assim como aconteceu com o cigarro. "Embora o tabaco seja ainda mais letal, álcool está na mesma ordem de grandeza", destaca.

Estratégias publicitárias buscam jovens e mulheres. Pedro de Paula observa que as fabricantes de bebidas alcoólicas têm ciência de que seu produtos são consumidos, majoritariamente, pelo público masculino. "O mercado tem identificado isso e colocado as mulheres e os jovens como um publico a ser conquistado", afirma.