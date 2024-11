UOL VivaBem é eleito o site mais admirado da imprensa de saúde do Brasil

O UOL VivaBem, canal de saúde e bem-estar do UOL, foi o vencedor da 4ª edição do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, na categoria site/portal. A cerimônia de premiação aconteceu nesta segunda-feira (4) em São Paulo. O prêmio reconhece os melhores profissionais e veículos da imprensa de saúde no Brasil.

Esta é a segunda vez que VivaBem é eleito o mais admirado do país. Em 2021, o canal do UOL foi o vencedor da 1ª edição do prêmio na categoria canal digital, além de ter ficado no top 3 da categoria site/blog.

Promovido pelo grupo Jornalistas e Cia e pelo Hospital Albert Einstein (SP), o premiação teve centenas de indicados nas mais diversas categorias, que envolvem os principais veículos e comunicadores da área de saúde, ciência e bem-estar do Brasil.