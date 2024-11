Reportagem do UOL sobre Operação Escudo ganha prêmio de direitos humanos

A reportagem do UOL "Por trás das câmeras: PM executou, torturou e forjou provas em ação no Guarujá", produzida pelo repórter Luís Adorno, ganhou nesta quinta-feira (7) o primeiro lugar na categoria "reportagens jornalísticas" do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos.

O que aconteceu

A reportagem do UOL percorreu favelas de Guarujá, Santos e São Vicente para apurar histórias que não foram gravadas pela Polícia Militar. Testemunhas, familiares e vizinhos de pessoas mortas na Operação Escudo apontam que PMs executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista durante os meses de agosto e setembro de 2023.