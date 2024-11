'Produtividade aumentou 32%', diz empresário que adotou escala 4x3

Reuniões duram no máximo 30 minutos. Foi feito um mapeamento interno de cada área, que constatou perda de duas a três horas diárias por colaborador. Houve então uma readequação das atividades, para aumentar a eficiência. Uma das medidas foi a redução do tempo das reuniões.

Quais os resultados até agora?

Produtividade aumentou 32% e clientes elogiam. Quando o modelo foi implementado, a meta era conseguir manter o nível de produção com menos tempo, diz o CEO. O resultado foi melhor que o esperado: a produtividade aumentou 32% e os funcionários se tornaram mais colaborativos.

O engajamento aumentou drasticamente. 72% das pessoas na Vockan se consideram muito felizes e 28% se consideram felizes. Minha rotatividade é praticamente zero, e é muito comum receber ligações do cliente elogiando o trabalho. Um funcionário feliz, com a mente descansada, ele é muito mais cordial e acaba rendendo muito mais.

Fabrício Oliveira, CEO da Vockan

Desde a implementação, equipe cresceu cerca de 70%. Hoje a Vockan tem uma equipe de 132 pessoas. Quando começou no modelo de 4x3, eram cerca de 60 pessoas.

Faturamento é de R$ 35 milhões. O faturamento também cresceu, mas em escala menor, devido a uma reestruturação do negócio, diz o CEO. Foi de R$ 32 milhões para cerca de R$ 35 milhões no período. "Passamos um período de reestruturação do negócio e por isso o faturamento não cresceu tanto. Mas para os próximos anos estamos em processo de compra de outras empresas e a projeção é de um crescimento exponencial", diz.