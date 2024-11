Fim do 6x1 favorece setor de eventos, mas prejudica varejo, dizem entidades

O fim da escala 6x1, em discussão no Congresso, poderia ter um impacto positivo para o setor de eventos, mas geraria aumento de custos no varejo e pode levar a demissões, dizem entidades representativas desses setores.

Impacto no setor de eventos

Pessoas com mais tempo livre ficam mais propensas a consumir lazer, diz associação. A medida poderia ter impacto positivo para o setor de eventos e, com potencial para beneficiar também outros segmentos correlatos, como hospedagem e alimentação fora do lar. "Ao liberar tempo para as pessoas, as torna mais propensas a consumir lazer, como ir a eventos, shows, cinema, peças de teatro", diz Doreni Caramori Júnior, presidente da Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos).

Setor pondera que mudança precisa ser debatida com os demais segmentos para garantir a sustentabilidade econômica. "Há um efeito positivo que precisa ser reconhecido. Por outro lado, é importante que essa mudança seja debatida com os demais setores da economia. A sustentabilidade do nosso setor depende, entre outras coisas, da capacidade das pessoas de pagarem por esses serviços de lazer", diz Caramori.