UOL recebe pela 5ª vez seguida Troféu Aceesp; PVC e Hernan também faturam

PVC, colunista do UOL, recebe troféu Aceesp 2024 Imagem: Pedro Ungheria/UOL

André Hernan, também colunista do UOL, foi mais um jornalista da casa a ser premiado. Ele recebeu o prêmio de melhor profissional do ano no meio digital.

É como se fosse o primeiro, eu me sinto um jornalista novato ganhando o primeiro prêmio. Estou empolgado, porque é uma mudança de carreira, é uma mudança de plataforma. Eu não mudei nada no meu dia a dia, eu continuo apurando, continuo dando notícias, continuo transmitindo, mas agora a roupagem só mudou um pouco essa embalagem e a maneira que eu entrego a notícia no dia a dia. Então, receber esse prêmio desse tamanho, dessa importância, com a confiança dos meus colegas, eu só me sinto no caminho certo. André Hernan

