Dólar renova máxima histórica de fechamento; veja motivos

Além disso, também há fatores externos que impulsionam a alta do dólar. Isso porque Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, fez uma ameaça ao Brics, bloco econômico formado Brasil, Índia, China e África do Sul.

Em uma cúpula do grupo realizada na Rússia, os países-membro discutiram como impulsionar as transações em moedas diferentes do dólar, a fim de fortalecer as moedas locais.

Diante disso, Trump afirmou que vai impor uma tarifa de 100% aos países do grupo caso tentem substituir o dólar em suas transações comerciais.

“Exigimos compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA. Eles podem encontrar outro otário!”, escreveu Trump na rede social Truth.