Ibovespa despenca e volta aos 127 mil pontos; Vale (VALE3) avança, Petrobras (PETR4) cai e dólar sobe forte

O Ibovespa encerrou as negociações desta quarta-feira (27) em forte queda e teve o pior pregão desde o dia 7 de junho. O principal índice acionário da bolsa brasileira despencou 1,73%, aos 127.668,61 pontos, menor patamar do dia.

Durante a sessão, o índice Bovespa atingiu a máxima de 130.282,83 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 26,60 bilhões.

Com apenas 16 ativos no campo positivo no fechamento, as mineradoras e siderúrgicas se destacaram positivamente, acompanhando os ganhos da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. As ações da Vale (VALE3) dispararam 1,22%, a R$ 58,13, enquanto CSN (CSNA3) subiu 0,81%, a R$ 11,19, e Usiminas (USIM5) ganhou 1,92%, a R$ 6,36.

Por outro lado, as ações da Petrobras oscilaram durante parte da sessão, mas encerraram no vermelho. Petrobras ON (PETR3) caiu 0,33%, a R$ 42,46, enquanto Petrobras PN (PETR4) recuou 0,36%, a R$ 38,99.