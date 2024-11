Ibovespa: JP Morgan rebaixa Brasil e dá preferência ao México

2. Políticas monetárias opostas

O México está flexibilizando sua política monetária, com cortes previstos de 125 pontos-base, reduzindo a taxa básica para 9% até maio de 2025. Já o Brasil segue em ciclo de alta de juros, com expectativa de aumento da taxa Selic para 13% até o mesmo período. Historicamente, as ações brasileiras apresentam desempenho negativo durante ciclos de aperto monetário, agravados por uma elevada rigidez fiscal no país.

3. Confiança no México e estagnação no Brasil

A política econômica mexicana tem se mostrado consistente desde o início dos anos 2000, com destaque para o novo governo, que propõe reduzir o déficit fiscal de 6% para 3,9% do PIB em 2025. Apesar de algumas projeções otimistas, o JPMorgan considera que o governo mexicano pode alcançar suas metas se comprometido. No Brasil, o cenário é menos promissor, com dificuldades para estabilizar a dívida pública e falta de suporte político para ajustes fiscais significativos.

4. Avaliação de mercado

O México apresenta múltiplos mais atrativos, negociando a dois desvios-padrão abaixo da média, enquanto os lucros são considerados mais estáveis. O mercado brasileiro e o Ibovespa, embora atrativos, enfrenta baixa alocação de ativos locais em ações (8,5% do total), resgates de fundos de hedge e saída de investidores estrangeiros, que somaram mais de R$ 30 bilhões em 2024.

5. Posicionamento defensivo

No México, o JPMorgan mantém maior exposição ao setor de consumo básico e menor a serviços de comunicação. No Brasil, prefere utilities, como Eletrobras (ELET3) e Sabesp (SBSP3), e empresas financeiras, como Itaú (ITUB4), Porto (PSSA3), Stone (STOC31) e Nubank (ROXO34), além de companhias como RD (RADL3) e JBS (JBSS3). Apesar de uma exposição reduzida a commodities, mantém preferência pela Suzano (SUZB3).