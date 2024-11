Copel (CPLE6) anuncia dividendos extraordinários; veja valor

A Copel (CPLE6) informou que seu conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 600 milhões.

Os proventos da Copel foram classificados como extraordinários conforme a política de dividendos da companhia. Isso significa que eles não serão incluídos no cálculo do dividendo ordinário ao final do exercício e não levam em conta os desinvestimentos relacionados à Compagas e à UEGA.

Os R$ 600 milhões em JCP da Copel serão distribuídos da seguinte forma: