XP rebaixa recomendação para Vale (VALE3): veja motivos

Em novo relatório sobre a Vale (VALE3), a XP Investimentos rebaixou a recomendação para a companhia de “compra” para “neutra”.

A mudança na visão da casa sobre as ações VALE3 se dá em linha com uma perspectiva “pouco inspiradora” para o minério de ferro, com a commodity representando o principal detrator para a empresa, de acordo com os analistas.

O preço-alvo estabelecido pela XP para as ações da Vale (VALE3) é de R$ 66. Já para as ADRs da Vale negociadas em Nova York, o alvo é de US$ 11.

Por outro lado, com algumas pendências da companhia sendo concluídas ou estando próximas da conclusão, os analistas veem a narrativa micro como um ponto positivo em meio a um ambiente macro prejudicado.