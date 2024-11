Petrobras (PETR4) sobe mais de 7% em um mês: entenda por quê

Quer entender mais sobre os indicadores que impactam as suas ações? Então clique aqui para entrar em contato com os profissionais da Status Invest Assessoria

Os analistas também chamaram atenção para os dividendos extraordinários da Petrobras de R$ 20 bilhões anunciados junto com o plano, o que reforça a atratividade das ações, mesmo em um contexto de desafios no setor de petróleo.

Além disso, os resultados do 3T24 também seguem no radar dos investidores. No período, a companhia teve um lucro líquido de R$ 32,6 bilhões, com alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar do impacto da queda nos preços do petróleo, os números foram considerados sólidos e alinhados às expectativas do mercado.

Dessa forma, os resultados e o plano estratégico reforçam a posição da Petrobras como uma das empresas mais resilientes e lucrativas da bolsa brasileira. Além disso, o foco em dividendos extraordinários e na gestão financeira sustentável mantém a estatal no radar de investidores.

