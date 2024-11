Ibovespa fecha em alta com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar renova máxima

“Entre as altas, temos as ações da Cosan (CSAN3), Ultrapar (UGPA3) e Braskem (BRKM5), que se destacaram, impulsionadas por um movimento de recuperação das perdas recentes. Apesar de acumularem uma queda de 15% no mês, a reversão nos juros futuros ajudou a melhorar o sentimento do mercado e a valorizar esses ativos”, explica Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial renovou uma nova máxima histórica nesta sexta-feira, após o recorde registrado na última sessão. A moeda norte-americana subiu 0,19%, negociada em R$ R$ 6,001 na venda e R$ R$ 6,000 na compra. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 5,956 e máxima de R$ 6,116.

“A expectativa é de que o dólar continue com seu viés de alta até que o governo revele as medidas fiscais, o que deve acontecer entre segunda e terça-feira. Se o pacote não for convincente, a moeda americana pode manter sua trajetória de valorização, com a possibilidade de oscilar entre R$ 5,80 e R$ 5,90”, comenta o sócio da The Hill Capital.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa