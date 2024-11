Fim da escala 6x1: quais setores seriam mais afetados e o que muda?

O regime 4x3 também tem potencial para reduzir índices de absenteísmo (faltas) e melhorar a produtividade. Dantas Neto diz que o descanso prolongado oferece tempo adequado para recuperação, o que diminui faltas e afastamentos por questões de saúde.

Com mais dias livres, o trabalhador tem a chance de equilibrar melhor o trabalho e a vida pessoal, o que pode refletir em mais energia e foco durante a jornada de trabalho.

Godofredo de Souza Dantas Neto

Outro possível benefício do regime 4x3 é evitar a alta rotatividade de empregados. Mendonça diz que a insatisfação com a carga de trabalho é uma das principais razões para a rotatividade, especialmente em setores com jornadas extenuantes. "Ao oferecer mais tempo de descanso e melhorar as condições de trabalho, as empresas podem reduzir o número de demissões e retenções, o que gera economia com treinamentos e substituições frequentes."

A jornada 4x3 está alinhada com tendências globais de trabalho mais flexível, que têm sido bem-sucedidas em diversos países. Segundo Mendonça, países como Reino Unido e Espanha já realizaram estudos e experimentos com jornadas reduzidas, com resultados positivos em produtividade e satisfação dos trabalhadores. "Esses casos indicam que a redução de jornada, além de ser bem recebida, não afeta a produtividade, podendo até mesmo aumentá-la em certas condições."

O regime 4x3 pode contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e atrativo para novos talentos. Dantas Neto aponta que uma jornada reduzida pode ser uma vantagem competitiva, ajudando a atrair e reter profissionais qualificados que valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. "Com o mercado cada vez mais preocupado com o bem-estar, a flexibilidade na jornada pode se tornar um diferencial importante para as empresas."

Quais as possíveis desvantagens?

Embora o objetivo seja proporcionar mais qualidade de vida aos trabalhadores, há preocupações econômicas. Segundo Mendonça, a redução de jornada pode incentivar a informalidade, com mais contratações de autônomos e PJs. "Isso pode comprometer os direitos dos trabalhadores formalmente empregados, protegidos por leis específicas."