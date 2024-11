'Não somos bobos e não vamos engolir sapo': o que a gen Z busca no trabalho

A geração Z tem uma visão menos romantizada do que os millennials sobre o mercado de trabalho. Eles encaram essa área da vida como "mal necessário" para pagar as contas no fim do mês. Aliás, há uma mudança significativa entre as pessoas da geração anterior.

Uma pesquisa realizada pela empresa de saúde Alice, em parceria com BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Grupo Fleury e Flash, comparou as duas gerações em relação à saúde no mercado do trabalho.

O estudo entrevistou 1.046 pessoas de todas as regiões do Brasil, via questionário online, do dia 19 de setembro ao dia 30 de setembro de 2024. As respostas foram coletadas pelo instituto de pesquisa Opinion Box. Metade dos respondentes tem de 16 a 29 anos (geração Z), a outra metade, 30 a 43 (millennials). Confira a seguir os principais resultados.