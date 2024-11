Ela fatura R$ 120 mil com roupas para evangélicas: 'Nos sentíamos brega'

"Costureira de qualidade é caro. Ter loja em shopping é caro. Meu plano é que todas as nossas peças sejam de fabricação própria. Quando sobra R$ 30, reinvisto em tecidos. Se a loja fosse a única fonte de renda da minha família seria inviável", diz.

Mesmo com as dificuldades, Quezia tem orgulho do que conquistou. "Sinto que mudo a vida das pessoas. Às vezes, vem uma mulher plus size comprar e ela fica tão feliz de encontrar peças bonitas que servem que acaba levando mais do que uma."

A empreendedora diz que o movimento de incrementar as vestimentas para atender ao público evangélico não é exclusivo de sua loja: há outras do tipo, em uma tendência de diversificar a chamada "moda modesta".