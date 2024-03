'Um processo de terapia', diz Isabela Matte após fechar marca de roupas

Quando é o momento certo para fechar um negócio? A empreendedora Isabela Matte encerrou em fevereiro de 2024 uma marca de roupas que levava o seu nome há 13 anos, após entender que tinha outros objetivos profissionais. "Se o melhor cenário do seu negócio te gera angústia, talvez não seja esse o seu caminho", disse em entrevista ao Divã de CNPJ do Canal UOL.



Um exercício ajudou Isabela a chegar nessa conclusão. Além da antiga marca de roupas, ela também fundou a Imatize, plataforma de ensino sobre marketing e empreendedorismo digital. O futuro que vislumbrou para o seu negócio mais recente a fez perceber que precisava concentrar seus esforços.



Eu fechei o olho e me imaginei com vários livros escritos, palestras e me senti muito bem. Fechei meu olho e imaginei a minha empresa de educação mudando a vida do jovem, sabe. Jovens de todos os lugares do Brasil. Eu me senti assim: 'É isso'



Mesmo com uma visão clara sobre o seu novo caminho nos negócios, não foi fácil deixar a marca de roupas Isabela Matte para trás. Foram três anos preparando sua marca pessoal e sua comunicação nas redes sociais para mostrar quem seria a nova Isabella e quais seriam os seus negócios.



Eu passei por um processo de terapia mesmo. De compreender que, por mais que a minha identidade tenha sido construída junto com esse negócio, eu virei mulher ao mesmo tempo que esse negócio na casa das meus pais, o produto foi mudando comigo, e era o meu nome, eu cresci sendo a garota da loja. Mas eu não sou mais a Isabela de 12 anos

