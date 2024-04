Ela criou o "time dos sonhos" para trabalhar com comunicação de startups

Há dois anos, a Beet trabalha com uma metodologia própria que usa a experiência de Catarina em startups para levar seu estilo de comunicação para mais empresas que desejam usar narrativas para alavancar seus negócios. "O mercado, hoje, está focado nas necessidades do consumidor [...] Como ele vai ser impactado. E isso será narrativa. Primeiro você pensa na dor dele, como você resolve a dor e depois você conta como irá resolver".

No videocast Divã de CNPJ com Facundo Guerra, Catarina conta sua experiência no mercado de comunicação e como uma empresa pode fortalecer seu negócio e sua marca com boas estratégias. O programa é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast.

Confira o programa completo com Catarina Cicarelli a partir de segunda-feira (8)