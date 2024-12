UOL ganha menção honrosa do Prêmio Iree por revelar fuga de bolsonaristas

O UOL ganhou menção honrosa no Prêmio Iree (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa) pela série de reportagens que revelou a fuga do país de militantes investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes no 8 de Janeiro.

Boa parte dos foragidos quebrou suas tornozeleiras e fugiu para o exterior — a maioria deles para a Argentina, governada por Javier Milei.

As reportagens, de autoria do repórter Eduardo Militão e da colunista do UOL em Buenos Aires, Amanda Cotrim, ganharam repercussão internacional e levaram a prisões no Brasil e na Argentina.