UOL amplia acordo com o Grupo Contteudo

A renovação e ampliação da parceria com o Grupo Contteudo reforça nosso compromisso em oferecer conteúdos de alta qualidade e relevância para a nossa audiência, ao mesmo tempo em que ampliamos as possibilidades para marcas e anunciantes. Juntos, consolidamos um portfólio ainda mais robusto para atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico e segmentado.

Paulo Samia, CEO do UOL Conteúdo e Serviços

Nascemos com o propósito de identificar as buscas por informações das pessoas na internet e na vida real, produzindo conteúdo útil e de prestação de serviço e nos tornando uma fonte profissional em um ambiente digital cada vez mais concorrido. A parceria com o UOL foi o reconhecimento do bom trabalhado que realizamos e a renovação nos mostra que estamos no caminho certo.

Fernando Rigotti, fundador do Grupo Contteudo

Com mais de 1.000 fotos autorais mensais, entrevistas, estudos, ilustrações e conteúdos exclusivos em vídeo, os sites do grupo estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas, sendo uma fonte segura de inspiração e informação para quem procura desde uma receita fit até um novo corte de cabelo, além de uma das maiores audiências entre publishers no Brasil.