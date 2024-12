'Bati R$ 7 milhões, p*': empresa 'farialimer' viraliza por festa de metas

Meu maior terror é encontrar um grupo desses no horário do almoço -- saudosista de lembranças que inventei (@monasverso) December 4, 2024

"Eu vendi 5 milhões!!!"

- Salário: R$3,500 + VR + Gympass -- rafeu??? (@ClouRafael) December 4, 2024

Kkkkk eu tb dou risada

Mas os caras tão ganhando dinheiro e a gente aqui rindo disso



??????? -- Fellipe Sardeiro (@Fellipe_sardeir) December 4, 2024

A reportagem do UOL entrou em contato com a G4 Educação. Em nota, a empresa garantiu que "remunera seus colaboradores acima da média do mercado" e que se orgulha muito da cultura e de "construir um ambiente de trabalho motivacional". Confira o posicionamento na íntegra:

O G4 Educação remunera seus colaboradores acima da média do mercado. Temos profissionais no nosso time, com 20 anos de idade, que recebem até R$ 500 mil por ano por conta do comissionamento a partir de metas alcançadas ou dobradas. Nos orgulhamos muito da nossa cultura e em construir um ambiente de trabalho motivacional, de princípios e com valores claros. Estamos formando empreendedores e executivos que buscam construir um Brasil por meio do empreendedorismo e com um ambiente corporativo fora do sistema tradicional que se deteriorou na última década. Isso reflete em nosso crescimento, quando alcançaremos mais de 300 milhões de faturamento em 2024, tendo apenas 5 anos de existência e sem funding externo.

G4 Educação, em nota ao UOL Economia.