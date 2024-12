CNI projeta PIB de 3,5% em 2024 e de 2,4% no ano que vem

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) fez nesta terça-feira (17) a apresentação do relatório Economia Brasileira 2024-2025. No evento, a entidade projetou que em 2024 o Brasil termina o ano com aumento de 3,5% no PIB, mais do que o dobro em relação à estimativa anunciada no fim do ano passado (1,7%). No ano que vem, o crescimento perde força, mas fecha dezembro com elevação de 2,4%.

O que aconteceu

A CNI abriu a apresentação do relatório comemorando o terceiro ano de crescimento do país com índices acima de 3%. "Surpreendente", disse Mário Sergio Telles, superintendente de Economia da CNI., segundo a confederação.

A principal explicação para esse bom resultado vem do mercado de trabalho. Segundo a CNI, os aumentos do número de empregos no país e da massa de rendimento real vem crescendo desde 2022. "Essa foi a grande surpresa em relação a nossa previsão do final de 2023", disse Mário Sergio Telles.