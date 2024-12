Juros e busca por moradia no centro explicam alta dos domicílios alugados

Morar de aluguel acaba sendo uma opção mais acessível e com mais flexibilidade quando comparada às alternativas de financiar um imóvel a longo prazo ou de permanecer coabitando com os pais e outros familiares.

Evandro Luis, economista do QuintoAndar

Vida no centro

Procura por imóveis em bairros centrais também pesa no resultado. "Mudanças no perfil das famílias têm intensificado a busca por moradias em áreas mais centrais, que historicamente concentram os maiores preços devido à proximidade com os polos de emprego e serviços", explica Lacerda.

Comodidade estimula a preferência por imóveis alugados. Luis afirma que altas proporções de população morando de aluguel são comuns em países desenvolvidos. Para atender a demanda em expansão, ele defende a ampliação do "debate sobre o déficit habitacional, o investimento em urbanização e novas construções".

As pessoas muitas vezes querem morar nos mesmos lugares nas cidades, mais próximos aos centros urbanos e com melhores condições de infraestrutura e serviços.

Evandro Luis, economista do QuintoAndar

Juros altos

Taxa de juros elevada dificulta o acesso das famílias ao crédito. Essenciais para a aquisição de moradias no Brasil, os financiamentos ficam mais difíceis em períodos de aumento dos juros. "Esse cenário reforça a dificuldade da renda média em acompanhar o crescimento dos preços imobiliários, restringindo o acesso à compra de imóveis, principalmente em regiões urbanas", reforça Lacerda.