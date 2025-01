Novo golpe do CPF: Receita faz alerta sobre emails falsos cobrando dívidas

A Receita Federal emitiu alerta sobre um novo tipo de golpe identificado pelo órgão. Criminosos estão enviando emails falsos sobre supostas pendências no CPF e exigem pagamento de multa das vítimas.

O que aconteceu

Os emails afirmam que, caso a situação não seja regularizada imediatamente, o CPF será suspenso. As falsas ameaças citam que contas vinculadas ao CPF serão bloqueadas entre outras complicações graves, como perda de passaporte e dificuldades na emissão de documentos oficiais e realização de transações bancárias.

Golpe exige o pagamento de uma falsa multa no valor de R$ 124,60. O prazo de pagamento curto, geralmente com menos de dois dias, serve para pressionar as vítimas.